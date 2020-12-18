Малолетняя девочка погибла под колесами поезда около станции Фабричная в Подмосковье

11:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришин Денис
На Казанском направлении Московской железной дороги в Подмосковье поезд насмерть сбил малолетнюю девочку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елену Марковскую.
"Согласно предварительным данным, девочка 2010 года рождения была смертельно травмирована электропоездом сообщением Шиферная – Москва в районе станции Фабричная утром 18 декабря", – рассказала она.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее мужчина погиб под колесами поезда возле станции Подольск Курского направления МЖД. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте, когда приближался состав. Экстренное торможение, которое применил машинист, не помогло: расстояние было недостаточным.
Москвичи рассказали, почему перебегают пути на вокзале
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: