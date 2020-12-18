Малолетняя девочка погибла под колесами поезда около станции Фабричная в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришин Денис

На Казанском направлении Московской железной дороги в Подмосковье поезд насмерть сбил малолетнюю девочку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елену Марковскую.

"Согласно предварительным данным, девочка 2010 года рождения была смертельно травмирована электропоездом сообщением Шиферная – Москва в районе станции Фабричная утром 18 декабря", – рассказала она.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее мужчина погиб под колесами поезда возле станции Подольск Курского направления МЖД. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте, когда приближался состав. Экстренное торможение, которое применил машинист, не помогло: расстояние было недостаточным.