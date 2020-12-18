Силовики штурмовали московскую квартиру, в которой мужчина угрожал женщине ножом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В квартире на юге Москвы сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего ножом своей женщине. Об этом рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

"Сообщение о том, что мужчина насильно удерживает женщину в квартире на Балаклавском проспекте, поступило в 4:30", – уточнил он.

Прибывшим на место сотрудникам полиции пришлось штурмом брать квартиру, так как мужчина отказался открывать дверь. Ранее судимый подозреваемый 1980 года рождения был обезврежен.

"В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время женщине ничего не угрожает", – добавил Васенин.

Ранее в Сергиево-Посадском городском округе задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве на почве ревности. По версии следствия, между мужчинами произошла ссора на почве длительных неприязненных отношений. В ходе нее подозреваемый ударил своего оппонента ножом в область головы.