Силовики штурмовали московскую квартиру, в которой мужчина угрожал женщине ножом

10:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В квартире на юге Москвы сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего ножом своей женщине. Об этом рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Сообщение о том, что мужчина насильно удерживает женщину в квартире на Балаклавском проспекте, поступило в 4:30", – уточнил он.
Прибывшим на место сотрудникам полиции пришлось штурмом брать квартиру, так как мужчина отказался открывать дверь. Ранее судимый подозреваемый 1980 года рождения был обезврежен.
"В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время женщине ничего не угрожает", – добавил Васенин.
Ранее в Сергиево-Посадском городском округе задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве на почве ревности. По версии следствия, между мужчинами произошла ссора на почве длительных неприязненных отношений. В ходе нее подозреваемый ударил своего оппонента ножом в область головы.
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