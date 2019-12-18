Бастрыкин взял на контроль инцидент с издевательством внучки над бабушкой в Москве

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Доследственная проверка о нарушении прав пенсионерки в Москве взята на контроль председателем Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Известно, что 85-летняя женщина подписала дарственную на квартиру внучке, однако та, в свою очередь, всячески издевается над бабушкой. Отмечается, что она вместе с мужем препятствует ее проживанию в квартире.

"Председатель СК России поручил подчиненным сотрудникам дать правовую оценку и оперативно установить все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – отмечается в сообщении.

Ранее суд вынес приговор издевавшимся над ребенком родителям под Воронежем. Они избивали и сажали на цепь своего семилетнего сына.