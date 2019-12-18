Москвичку задержали за организацию наркопритона в квартире

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Полицейские ликвидировали притон для потребления наркотических средств на улице Артюхиной на юго-востоке столицы.

Как сообщили в МВД по городу, свою квартиру наркозависимым людям с целью совместного употребления запрещенных веществ предоставляла 46-летняя москвичка.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана. В ходе обыска полицейские изъяли предметы, используемые при употреблении наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова ранее сделала признание в том, что употребляла наркотики.