Москвичку задержали за организацию наркопритона в квартире

Фото: depositphotos/Emevil
Полицейские ликвидировали притон для потребления наркотических средств на улице Артюхиной на юго-востоке столицы.
Как сообщили в МВД по городу, свою квартиру наркозависимым людям с целью совместного употребления запрещенных веществ предоставляла 46-летняя москвичка.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана. В ходе обыска полицейские изъяли предметы, используемые при употреблении наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова ранее сделала признание в том, что употребляла наркотики.