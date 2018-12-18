В школе № 2030 выяснят причины конфликта с травмированием ученика

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Администрация школы № 2030 выясняет причины конфликта, в результате которого пострадал ребенок. Об этом заявила директор школы Наталья Рябкова.

17 декабря произошел конфликт между девятиклассниками. Дежурный учитель разнял их, но несмотря на это, один из учеников пострадал. Сотрудники школы вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали, сообщает Агентство "Москва". Руководство учреждения устанавливает обстоятельства случившегося, общаясь в том числе с родителями школьников.

СК начал проверку после инцидента. По предварительной информации, днем 17 декабря у школы в Пресненском районе произошла потасовка. Уточнялось, что один подросток попал в больницу с сотрясением мозга. Сейчас он дома, его здоровью ничего не угрожает.