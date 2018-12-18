Открытое горение на складе в Подольске ликвидировали

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Открытое горение на складе у завода "Зингер" в Подольске ликвидировано, заявил представитель регионального главка МЧС РФ.

Пожар локализовали в 14:00, передает РИА Новости. В 14:47 пожарные ликвидировали открытое горение.

Складское помещение на улице Комсомольская загорелось утром. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.

Пожару присвоили второй, повышенный, ранг сложности. По словам представителя экстренных служб региона, в горящем здании хранятся медикаменты. C огнем боролись 72 человека и 24 единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.