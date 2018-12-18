Площадь пожара на складе в Подольске выросла до 400 "квадратов"

Площадь пожара на складе на территории завода "Зингер" в подмосковном Подольске увеличилась до 400 квадратных метров, сообщает РИА Новости. С огнем борются 65 человек и 21 единица техники.

Складское помещение загорелось на территории завода "Зингер" утром. Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену ЦУКС в 10:15. Горит строение на улице Комсомольская.

Пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности. По словам представителя экстренных служб региона, в горящем здании хранятся медикаменты. Также стало известно об угрозе распространения огня на другие здания.