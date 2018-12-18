В Подольске загорелся склад завода "Зингер"

Складское помещение загорелось на территории завода "Зингер" в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило в дежурную смену ЦУКС в 10:15. Горит строение на улице Комсомольская.

По данным РИА Новости, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности. По словам представителя экстренных служб региона, в горящем здании хранятся медикаменты. Также стало известно об угрозе распространения огня на другие здания.

В настоящее время огонь тушат 65 человек и 21 единица техники, добавили в пресс-службе МЧС. Обстоятельства возгорания выясняются.

