В Подольске загорелся склад завода "Зингер"

Складское помещение загорелось на территории завода "Зингер" в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило в дежурную смену ЦУКС в 10:15. Горит строение на улице Комсомольская.
По данным РИА Новости, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности. По словам представителя экстренных служб региона, в горящем здании хранятся медикаменты. Также стало известно об угрозе распространения огня на другие здания.
В настоящее время огонь тушат 65 человек и 21 единица техники, добавили в пресс-службе МЧС. Обстоятельства возгорания выясняются.
Складское помещение загорелось на площади 300 квадратных метров в Подольске
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