Вандалы повредили матрешек в столичной этнографической деревне

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Полиция устанавливает личности вандалов, повредивших декоративные фигуры в парке на северо-востоке столицы.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел 16 декабря в этнографической деревне в Бибирево.

Неизвестные повредили лица у фигур в виде матрешек, после чего скрылись. Полиция проводит проверку, устанавливается сумма ущерба.

16 декабря перед церемонией зажжения огней на главной новогодней елке Серпухова неизвестные перерезали провода гирлянды.