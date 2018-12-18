Мужчину ранили ножом при попытке ограбления на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные нанесли мужчине ножевые ранения и скрылись на западе Москвы.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по городу, инцидент произошел в столичном районе Кунцево на улице Молдавская.

По предварительной информации, двое неизвестных требовали отдать имущество, после чего нанесли ранения и скрылись.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются личности злоумышленников и все обстоятельства происшествия.