Электричка сбила двух мужчин на перегоне Портновская-Часцовская

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Электричка насмерть сбила двух мужчин на перегоне Портновская-Часцовская Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел 17 декабря, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что мужчины переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего.