Сбивший девушку водитель "Волги" задержан в столице

18 декабря, 20:18
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Водителя "Волги", сбившего 24-летнюю девушку на востоке столицы, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба московского управления МВД.
Как рассказали представители ведомства, в совершении ДТП подозревают 48-летнего москвича. На него уже составили протокол за оставление места аварии.
Инцидент произошел вечером 17 декабря. Мужчина сбил девушку около дома 8 по Открытому шоссе. Он скрылся с места ДТП, а пострадавшую доставили в больницу.
Материалы дела переданы в Измайловский суд. Водителю грозит лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или до 15 суток административного ареста.
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