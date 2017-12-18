Сбивший девушку водитель "Волги" задержан в столице

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Водителя "Волги", сбившего 24-летнюю девушку на востоке столицы, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба московского управления МВД.

Как рассказали представители ведомства, в совершении ДТП подозревают 48-летнего москвича. На него уже составили протокол за оставление места аварии.

Инцидент произошел вечером 17 декабря. Мужчина сбил девушку около дома 8 по Открытому шоссе. Он скрылся с места ДТП, а пострадавшую доставили в больницу.

Материалы дела переданы в Измайловский суд. Водителю грозит лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или до 15 суток административного ареста.