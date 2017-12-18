Нейтрализованные в Карачаево-Черкесии боевики присягнули на верность ИГ

18 декабря, 17:06
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Нейтрализованные в Карачаево-Черкесии боевики принадлежали к группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Они присягнули на верность экстремистскому объединению.
Спецназ блокировал бандитов в полуразрушенном здании на территории дачного поселка на южной окраине станицы Зеленчукская. Пятеро преступников были нейтрализованы. Во время операции пришлось эвакуировать жителей ближайших к месту происшествия домов, сообщает РИА Новости.
Уничтоженные боевики хотели совершить теракты в местах массового скопления людей. Предполагается, что главарь банды также находился на месте происшествия и был нейтрализован.
При обыске сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили на базе террористов автоматы и самодельные бомбы. Во время операции не пострадало местное население и силовики.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: