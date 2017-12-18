Нейтрализованные в Карачаево-Черкесии боевики присягнули на верность ИГ

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Нейтрализованные в Карачаево-Черкесии боевики принадлежали к группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Они присягнули на верность экстремистскому объединению.

Спецназ блокировал бандитов в полуразрушенном здании на территории дачного поселка на южной окраине станицы Зеленчукская. Пятеро преступников были нейтрализованы. Во время операции пришлось эвакуировать жителей ближайших к месту происшествия домов, сообщает РИА Новости.

Уничтоженные боевики хотели совершить теракты в местах массового скопления людей. Предполагается, что главарь банды также находился на месте происшествия и был нейтрализован.

При обыске сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили на базе террористов автоматы и самодельные бомбы. Во время операции не пострадало местное население и силовики.