Элвис Пресли осужден за мошенничество в столице

18 декабря, 16:40
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Студент из Ганы по имени Элвис Пресли Барима осужден за хищение денег соотечественников. Он решился на мошенничество, чтобы заплатить за обучение в столичном вузе.
"Гагаринский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Республики Гана Элвиса Пресли Барима. Он осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину)", – цитирует "Газета.ру" сообщение московской прокуратуры.
Барима был студентом медицинского факультета в столичном университете. Он обманул своих друзей, чтобы заплатить их деньгами за учебу.
Студент предложил приятелям помощь в оплате обучения в марте 2017 года. Барима заявил, что переведет их деньги на расчетный счет университета, а затем присвоил 463 тысячи рублей. Эти средства он потратил на оплату своей учебы.
Барима приговорен к году лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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