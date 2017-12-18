Менеджер строительной фирмы получил огнестрельное ранение в Москве

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Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину из травматического оружия на западе столицы. Пострадавшим оказался 27-летний менеджер строительной компании.
Инцидент произошел перед рестораном "Бакинский бульвар" на улице Неверовского, сообщает Агентство "Москва".
В ходе конфликта между двумя группами граждан, один из участников выстрелил в оппонента, после чего сел в машину Hyundai Genesis и скрылся.
Потерпевшего доставили в НИИ имени Склифосовского, где у него диагностировали огнестрельные ранения кисти и бедра. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.