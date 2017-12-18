Самолет из Новосибирска экстренно сел в Благовещенске

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Boeing-737 из Новосибирска был вынужден экстренно сесть в аэропорту Благовещенска. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт, самолет, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Южно-Сахалинск, принадлежит компании "Глобус". Все пассажиры будут доставлены в пункт назначения резервным спецбортом.

"Экипаж воздушного судна Б-737 запросил посадку по технической причине в аэропорту Благовещенск. Аэропорт принял борт в штатном режиме. Резервный борт вылетел в Благовещенск, 156 пассажиров отправятся в аэропорт назначения ориентировочно в 15:15 (9:15 по московскому времени)", – цитирует агентство сообщение пресс-службы аэропорта Благовещенска.

Причины технической неисправности Boeing-737 выяснит инспекция по безопасности полетов аэропорта Благовещенск.