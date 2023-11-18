Число пострадавших в результате сброса взрывных устройств в Донецке выросло до пяти

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Украинские боевики сбросили второй взрывоопасный предмет в Донецке, в результате чего число пострадавших увеличилось до пяти человек. О происшествии рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем официальном телеграм-канале.

"Во время оказания помощи раненому мужчине нанесен повторный сброс взрывоопасного предмета, в результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач (мужчина) 1962 года рождения и фельдшер (женщина) 1972 года рождения", – говорится в его публикации.

Ранее сообщалось о трех пострадавших из-за сброса первого взрывного устройства рядом с ТЦ "Галактика" в Донецке. Глава города Алексей Кулемзин уточнил, что травмы получили мужчины 1962 и 1974 годов рождения, а также женщина 1972 года рождения.

7 ноября центр Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Тогда для нанесения ударов украинские боевики использовали РСЗО HIMARS. В результате вражеских действий пострадали 55 человек, среди которых оказались медики, прибывшие оказать помощь раненым.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк