Ряд поездов на Рижском направлении МЖД задерживается

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Несколько поездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".

"На Рижском направлении задерживаются несколько поездов по техническим причинам. Приносим извинения за временные неудобства", – заявили представители учреждения.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) принимает меры для сокращения опоздания. Движение поездов пытаются ввести в график.

Ранее стало известно, что в ноябре изменится расписание части электропоездов на отдельных направлениях МЖД. Это связано с проведением путевых работ.

