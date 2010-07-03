Полиция Москвы начала проверку по факту исчезновения редактора "Интерфакса"

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Полиция Москвы инициировала проверку по факту исчезновения редактора информационного агентства "Интерфакс" Маргариты Игнатовой. Об этом сообщил ТАСС.

"В правоохранительные органы поступило заявление об исчезновении Маргариты Игнатовой. В нем отмечается, что она ушла из дома утром 17 ноября и пропала. По данному факту началась проверка", – заявили в правоохранительных органах.

Ранее в понедельник, 18 ноября, появилась информация об исчезновении журналистки "Интерфакса". Сообщалось, что девушка не появилась на работе и не выходила на связь с воскресенья. С собой Марина не взяла ни телефон, ни деньги, ни документы.

