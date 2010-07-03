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Происшествия

10:50

Пожар в автосервисе в Строгине локализован

происшествия пожар

Фото: соцсети

Пожар в автосервисе на северо-западе столицы локализован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного главка МЧС.

"В 10:43 пожар локализован", – сказали в ведомстве.

В результате пожара к врачам за помощью обратился один человек, сообщает ТАСС. От госпитализации он отказался.

Пожар на площади 600 квадратных метров произошел в автосервисе на улице Маршала Прошлякова, доме 20. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горят автомобили и оборудование.

Из-за пожара полностью перекрыто движение по Проектируемому проезду № 6015. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Видео: телеграм-канал "Москвоские новости"

Накануне пожар произошел в банном комплексе на севере столицы. Возгорание возникло на втором этаже двухэтажного деревянного строения по адресу: Новопетровский проезд, дом 33, строение 46. Из здания были эвакуированы 10 человек.

До этого сообщалось о возгорании в пятиэтажном здании Дома ветеранов кино в Москве. Площадь пожара в кирпичном пятиэтажном здании на 2-м этаже по улице Нежинской, доме 5, строении 1, составила 5 квадратных метров.

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