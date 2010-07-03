Лжехореограф пообещал москвичкам продвижение в шоу-бизнесе и исчез

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Две девушки 2000 и 2001 годов рождения обратились в полицию с заявлением о мошенничестве в социальной сети, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По словам потерпевших, в интернете они познакомились с хореографом, который обещал продвинуть их в шоу-бизнесе. Для этого девушки перевели мужчине по пять тысяч рублей.

После этого хореограф удалил свой аккаунт в соцсети и пропал, не выполнив обязательств. Сотрудники МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее работодателей предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники предлагают купить "сертификаты трудовой инспекции" для успешного прохождения внеплановой проверки.

Вместе с сертификатами они продают полиграфическую продукцию и литературу.