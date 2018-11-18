Налетчики украли 15 телефонов на 1 млн рублей из интернет-магазина в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Двое неизвестных с пистолетом ограбили интернет-магазин в центре столицы. Их добычей стали 15 телефонов общей стоимостью в один миллион рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

ЧП произошло вечером 17 ноября на Пятницкой улице. Прибившие на место полицейские установили, что налетчики с шарфами на лицах вошли в помещение магазина и открыто похитили 15 сотовых телефонов Samsung.

"Материальный ущерб составил один миллион 69 тысяч 850 рублей", – уточнили в ведомстве. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".