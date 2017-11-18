Жительницу Балашихи заподозрили в мошенничестве при оформлении микрозаймов

18 ноября, 19:08
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Полицейские задержали микрофинансовой организации по подозрению в мошенничестве при оформлении кредитов в Балашихе.
"В дежурную часть отдела полиции городского округа Балашиха МУ МВД России "Балашихинское" обратился 31-летний местный житель с сообщением о том, что специалист организации по предоставлению краткосрочных займов под залог совершила мошеннические действия, оформляя залоговые билеты на имена несуществующих людей и присваивая денежные средства, причинив при этом ущерб на сумму более 220 тысяч рублей", – заявила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
Полицейские разыскали и доставили в отделение 23-летнюю жительницу Балашихи. Уже установлена связь подозреваемой с семью аналогичными преступлениями на том же месте работы. Ущерб составил 500 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела о "Мошенничестве". Задержанной может грозить до 10 лет лишения свободы.
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