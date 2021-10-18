В колонии Владикавказа после беспорядков обнаружили более 180 сотовых телефонов

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Более 180 сотовых телефонов нашли в колонии № 1 во Владикавказе после беспорядков осужденных. Также сотрудники ФСИН обнаружили колюще-режущие и другие запрещенные предметы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

В пресс-службе также уточнили, что сумма предварительного ущерба от беспорядков составила более трех миллионов рублей. Комиссия ФСИН России продолжает работу в исправительной колонии.

"Во взаимодействии с иными правоохранительными органами организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации обстановки в учреждениях УИС региона", – говорится в сообщении.

Ранее во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело по факту беспорядков, которые устроили заключенные в исправительной колонии. В пресс-службе федеральной службы исполнения наказания рассказали, что бунт начался из-за проведения массовых обысков. По информации ведомства, беспорядки организовали двое заключенных.