В колонии Владикавказа после беспорядков обнаружили более 180 сотовых телефонов

17:21
Фото: телеграм-канал Baza
Более 180 сотовых телефонов нашли в колонии № 1 во Владикавказе после беспорядков осужденных. Также сотрудники ФСИН обнаружили колюще-режущие и другие запрещенные предметы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
В пресс-службе также уточнили, что сумма предварительного ущерба от беспорядков составила более трех миллионов рублей. Комиссия ФСИН России продолжает работу в исправительной колонии.
"Во взаимодействии с иными правоохранительными органами организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации обстановки в учреждениях УИС региона", – говорится в сообщении.
Ранее во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело по факту беспорядков, которые устроили заключенные в исправительной колонии. В пресс-службе федеральной службы исполнения наказания рассказали, что бунт начался из-за проведения массовых обысков. По информации ведомства, беспорядки организовали двое заключенных.
Родственники заключенных приехали к колонии во Владикавказе, где начался бунт
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