В Сочи произошло ДТП с газовозом

Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

Разгерметизация цистерны газовоза произошла в результате ДТП в районе санатория "Белые ночи" в Сочи, существует угроза взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Упрдор "Черноморье".

Как уточняется, газовоз, перевозивший пропан, занесло при входе в поворот, в результате чего цистерна разгерметизировалась.

Ранее водитель грузовика не справился с управлением и автомобиль перевернулся на бок на Садовом кольце. ДТП случилось на Сухаревской площади.

В результате случившегося никто не пострадал. Источник в правоохранительных органах уточнил, что опрокинулся военный КамАЗ, перевозивший сухпаек.

