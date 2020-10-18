Дерево упало на автомобиль на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На востоке Москвы дерево повредило автомобиль. Оно упало на крышу машины и помяло ее. Это связано с плохими погодными условиями. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Информация о пострадавших не поступала.

Отмечается, что порывы ветра в воскресенье, 18 октября, могут достигать 20 метров в секунду. В МЧС порекомендовали не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Экстренное предупреждение ведомства действует до понедельника. По данным министерства, в столице ожидается дождь с мокрым снегом, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду. По прогнозам специалистов, за сутки в городе может выпасть до трети месячной нормы осадков. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что городские службы перевели в режим повышенной готовности. Они предоставят экстренную помощь в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

