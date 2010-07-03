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Происшествия

12:05

Муниципальные служащие в Саратове убивали собак и расхищали выделенные на их отлов деньги

происшествия общество

Фото: depositphotos/EcoPic

В Саратове работники одного из муниципальных учреждений, которые должны были отлавливать бездомных собак и помещать их в приют, ежедневно по ночам отстреливали животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По факту отстрела собак муниципальными служащими полиция возбудила уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Сообщается, что при личном досмотре у троих фигурантов были изъяты пневматическое оружие, дротики и шприцы с препаратом, предназначенным для умерщвления животных.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что выделяемые на отлов и содержание животных деньги "присваивались должностными лицами муниципального учреждения". По предварительным оценкам, сумма причиненного региональному бюджету ущерба составила более 1,3 миллиона рублей.

Ранее в правительстве разработали проект постановления, который позволит бездомным животным свободно находиться в помещениях под домом. Согласно действующим правилам, все окна в подвалах должны быть замурованы. Однако, как отмечают жители, из-за отсутствия котов в домах часто разводятся крысы.

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