Мошенники под видом ФСБ вымогали у бизнесмена 3 млн рублей

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В городе Королеве Московской области правоохранители задержали мужчин, которые под видом сотрудников ФСБ вымогали у предпринимателя три миллиона рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным издания, злоумышленники подкараулили бизнесмена у его дома и стали угрожать расправой его семье. Одетые в черную спецодежду мужчины представились сотрудниками ФСБ, надели потерпевшему на голову темный мешок, насильно затолкали в автомобиль с номерами московского отделения СК.

Под давлением преступников предприниматель написал расписку о передаче им денег.

В сентябре в столице были приговорены к лишению свободы на сроки от семи до девяти лет и шести месяцев в исправительной колонии общего режима девять фигурантов дела о вымогательстве права собственности на имущество акционеров одного из пенсионных фондов.

В апреле 2016 года преступники под угрозой насилия потребовали от одного из акционеров передать акции негосударственного пенсионного фонда на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Потерпевшего преследовали до его дома, где похитили еще около 500 тысяч рублей. Затем злоумышленники потребовали передать им еще большую сумму денег.

