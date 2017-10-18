Связанные с террористами торговцы оружием задержаны в Чечне

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Силовики задержали пятерых жителей Чечни, торговавших оружием и при этом подозреваемых в связях с террористами. У них изъяли более 20 пистолетов Макарова с приспособлениями для бесшумной стрельбы, более 400 патронов к пистолетам Макарова и Ярыгина и составные части к огнестрельному оружию.

Как сообщает РИА Новости, задержанные причастны к изготовлению и сбыту огнестрельного оружия на Северном Кавказе. Правоохранители установили подпольные цеха и каналы поставки.

Уточняется, что подозреваемые попали в поле зрения полиции по подозрению в оказании содействия террористическим группировкам. Они уже заключены под стражу.