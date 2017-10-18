18 октября 2017, 01:06Происшествия
Неизвестные закидали камнями пять поездов на востоке Москвы
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Один человек пострадал в результате происшествия на востоке Москвы. Там неизвестные закидали камнями пять поездов.
Как уточнили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу, пострадавший получил ушиб мягких тканей. При этом от медицинской помощи он отказался, сообщает РИА Новости.
В ведомстве заявили, что происшествие произошло на Новогиреевском мосту. Камнями закидали две электрички, два "Спутника" и поезд "Стриж", который следовал из Нижнего Новгорода.
Сейчас полицейские проводят проверку и ищут хулиганов.