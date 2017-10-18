Неизвестные закидали камнями пять поездов на востоке Москвы

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Один человек пострадал в результате происшествия на востоке Москвы. Там неизвестные закидали камнями пять поездов.

Как уточнили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу, пострадавший получил ушиб мягких тканей. При этом от медицинской помощи он отказался, сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что происшествие произошло на Новогиреевском мосту. Камнями закидали две электрички, два "Спутника" и поезд "Стриж", который следовал из Нижнего Новгорода.

Сейчас полицейские проводят проверку и ищут хулиганов.