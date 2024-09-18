Число погибших при массовом подрыве раций в Ливане увеличилось до 14

Фото: ТАСС/AP/Mohammad Zaatari

Число погибших в результате массового подрыва раций в разных районах Ливана возросло до 14, а ранения получили около 450 человек. Об этом сообщил центр экстренных ситуаций при ливанском Минздраве, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 9 погибших и свыше 300 пострадавших граждан. Взрывы прогремели в регионе Бекаа на востоке Ливана, в пригороде Бейрута и в южных районах страны.

Накануне из-за подрывов пейджеров погибли 12 человек и около 4 тысяч граждан пострадали. Представители движения "Хезболла" обвинили в произошедшем Израиль и пригрозили жестким ответом.

