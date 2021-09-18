Пожар в перекрытиях жилого дома на юго-востоке Москвы ликвидирован

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника в экстренных службах, огонь распространился по перекрытиям строения.

"Пожар ликвидирован, происходило загорание перекрытий и перегородок между 3-м и 7-м этажами дома на общей площади 100 квадратных метров", – рассказал собеседник информагентства.

Возгорание произошло в 7-этажном жилом доме на Новоостаповской улице. Из здания вывели 25 человек, о пострадавших не сообщается.

Как указали в телеграм-канале Дептранса Москвы, на Новоостаповской улице временно перекрыто движение для обеспечения работы оперативных служб.