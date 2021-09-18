Пропавшая в Томской области во время экспедиции группа вышла на связь

Фото: rgo.ru

Пропавшая во время экспедиции по Томской области и Красноярскому краю группа вышла на связь. Об этом сообщила представитель регионального отделения Русского географического общества, сообщает ТАСС. Отмечается, что сейчас участники находятся на северо-востоке Томской области.

"Созванивались по спутниковой связи, они нормально, скоро должны появиться", – говорится в сообщении.

О том, что географическая экспедиция в составе девяти человек пропала, стало известно накануне. МЧС начало поисковую операцию.

Как сообщала пресс-служба Томского областного отделения Русского географического общества, в РГО обратилась одна из жительниц Томска, которая сообщила, что ее сын и бывший супруг, которые являются участниками экспедиции, перестали выходить на связь еще 11 сентября.

"Последний раз они связывались в субботу вечером, когда члены экспедиции передали, что находятся в населенном пункте в 350 километрах от п. Белый Яр. Также, по словам девушки, из-за непроходимой дороги им пришлось развернуться и искать другой путь", – говорится в сообщении.

Экспедиционная группа находилась на контроле МЧС с 6 по 11 сентября. Она была зарегистрирована, а 10 сентября старший группы сообщил о завершении маршрута по территории Красноярского края и убытии в Томскую область.

Ранее сообщалось, что на Сахалине спасатели ведут поиски рыбаков, которые вышли в Охотское море на двух резиновых лодках и пропали.