Пропавшая в Томской области во время экспедиции группа вышла на связь

06:50
Фото: rgo.ru
Пропавшая во время экспедиции по Томской области и Красноярскому краю группа вышла на связь. Об этом сообщила представитель регионального отделения Русского географического общества, сообщает ТАСС. Отмечается, что сейчас участники находятся на северо-востоке Томской области.
"Созванивались по спутниковой связи, они нормально, скоро должны появиться", – говорится в сообщении.
О том, что географическая экспедиция в составе девяти человек пропала, стало известно накануне. МЧС начало поисковую операцию.
Как сообщала пресс-служба Томского областного отделения Русского географического общества, в РГО обратилась одна из жительниц Томска, которая сообщила, что ее сын и бывший супруг, которые являются участниками экспедиции, перестали выходить на связь еще 11 сентября.
"Последний раз они связывались в субботу вечером, когда члены экспедиции передали, что находятся в населенном пункте в 350 километрах от п. Белый Яр. Также, по словам девушки, из-за непроходимой дороги им пришлось развернуться и искать другой путь", – говорится в сообщении.
Экспедиционная группа находилась на контроле МЧС с 6 по 11 сентября. Она была зарегистрирована, а 10 сентября старший группы сообщил о завершении маршрута по территории Красноярского края и убытии в Томскую область.
Ранее сообщалось, что на Сахалине спасатели ведут поиски рыбаков, которые вышли в Охотское море на двух резиновых лодках и пропали.
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