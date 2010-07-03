"Играла, резвилась". Сотрудник квеста – о травмировании школьницы

На юге столицы 10-летняя девочка сломала позвоночник, упав с каната во время квеста в развлекательном центре. Однако сотрудник центра Владислав Темников в разговоре с телеканалом Москва 24 опроверг эти данные.

"Она не сломала позвоночник, она играла после этого, своими ногами ушла отсюда, дезинформация такая", – заявил он.

Темников добавил, что после инцидента девочка была активна и не подавала признаков серьезного повреждения.

"Посидела, отдохнула, не сломала позвоночник и своими ножками отсюда уехала. Я скорой помощи не видел, мама приехала, забрала, ребенок после этого играл, кушал пиццу, резвился", – рассказал сотрудник центра.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во время празднования дня рождения, который отмечали на квесте. 10-летняя посетительница забиралась по канату, его крепления не выдержали, и ребенок упал с двухметровой высоты на бетонный пол. Отец девочки заявил, что его дочери теперь предстоит долгое лечение. Он также отметил, что боялся отпускать ребенка на экстремальный праздник, но потом прочитал на сайте центра, что безопасность там полностью обеспечена.