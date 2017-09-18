Сотрудника McDonald's подозревают в изнасиловании

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Столичная полиция задержала мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над женщиной и краже имущества из ее квартиры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник, заявление в органы подала 27-летняя жительница столицы. Вечером она вернулась в свою квартиру на проспекте Мира, 192 и легла спать. Проснулась потерпевшая от того, что доме был неизвестный. Он схватил женщину за горло и начал душить. Во время борьбы потерпевшая и злоумышленник упали с кровати.

После этого мужчина представился Маратом. Он заявил, что не хочет причинять женщине вреда, после чего языком совершил над потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Затем мужчина похитил из жилища мобильный телефон и швейцарские наручные часы стоимостью 250 тысяч рублей. Он покинул квартиру через входную дверь.

Как пояснил источник, подозреваемого задержали на улице Павла Корчагина. Предполагаемый преступник – 29-летний приезжий из Дагестана по имени Магомед, работающий в ресторане McDonald's. Против подозреваемого, который полностью признал вину, возбудили уголовное дело о незаконном проникновении в жилище, насильственных действиях сексуального характера и краже. Мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее в столице полиция задержала маньяка-лизуна, подозреваемого в нападении на девушку. Он напал на девушку в районе Крылатское. Мужчина облизал потерпевшей лицо, грудь и ягодицы. Сначала подозреваемый отрицал вину, затем свой поступок мужчина объяснил собственной девственностью.