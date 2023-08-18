ФСБ пресекла контрабандный вывоз 250 кг янтаря из Калининградской области

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ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж 250 килограммов янтаря, сообщает ТАСС.

Двоих россиян, у которых обнаружили и изъяли янтарь, задержали в Краснознаменском районе Калининградской области. Предварительная оценочная стоимость контрабандного груза превышала пять миллионов рублей.

Янтарь относится к стратегически важным ресурсам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники УФСБ РФ по Нижегородской области пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в российские регионы. Они изъяли свыше 15 килограммов мефедрона и 350 килограммов химических реактивов.

При производстве наркотических веществ местного жителя задержали с поличным. Из оборота были изъяты также 50 литров наркотической смеси, оборудование и средства фасовки. Помимо этого, задержан житель Подмосковья, который был участником канала поставки. Следственный отдел управления возбудил уголовные дела.

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