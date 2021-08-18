Фото: ТАСС/Рюмин Александр

Истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу в Астраханской области, сообщает РИА Новости. Летчик погиб.

В Минобороны пояснили, что крушение произошло при выполнении планового полета. Самолет рухнул в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта.

Для установления причин катастрофы к месту падения МИГ-29 направлена комиссия главного командования ВКС.

Ранее опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. На борту было три человека. Никто из них не выжил.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. На место крушения самолета выехали представители Минпромторга. Комиссию, которая установит причины крушения самолета, возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров.

