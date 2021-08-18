В Подмосковье обнаружили черные ящики разбившегося Ил-112В

Фото: sledcom.ru

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке найдены два бортовых самописца. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Найдены два черных ящика – параметрический и речевой самописцы. Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке", – подчеркнул собеседник.

Он добавил, что приступить к расшифровке планируется в спецлаборатории 19 августа.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. Позже в ОАК подтвердили гибель экипажа.

Командиром Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".

В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. На место крушения самолета выехали представители Минпромторга. Комиссию, которая установит причины крушения самолета, возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров.

