Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Как уточнили в пресс-службе правительства Камчатского края, состояние двух человек, которые серьезнее всего пострадали при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, стабилизовалось, они переведены из реанимации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Состояние больных удовлетворительное. Сегодня они переведены в отделение травматологии краевой больницы. Оба пациента находятся в сознании, разговаривают", – рассказал врио заведующего отделением травматологии Алексей Зиновьев.

Он рассказал, что в настоящее время ведутся консультации с Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова. Вероятно, одного из пострадавших членов экипажа переведут в Курган для дальнейшего лечения.

Ми-8 потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Выжили восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

