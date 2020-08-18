Уголовное дело возбудили против родителей из-за жонглирования ребенком в Сочи

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Уголовное дело о невыполнении обязанностей по воспитанию возбудили против родителей, которые жестоко обращались с ребенком в Сочи. Дело передали в Следственный комитет, говорится на сайте СУСК РФ по Краснодарскому краю.

До этого в Instagram-аккаунте жителя Сочи появился ролик, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, при этом размахивая им как куклой. Во время этого он насвистывает мелодию.

После данного инцидента полиция начала проверку.

"Родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, кроме того, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались. Более того, подозреваемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания", – сказали следователи.

По информации СК, сейчас ребенок находится в лечебном учреждении, где ему предоставляют медицинскую помощь.

Отец ребенка, в свою очередь, объяснил поступок тем, что после таких упражнений у детей якобы лучше развиваются кости и суставы. Родителями оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода.

Сообщалось, что бабушка и дедушка оформят опеку над девочкой, которой жонглировал отец. По предварительным оценкам, следов жестокого обращения врачи не обнаружили, но обследование еще не окончено.