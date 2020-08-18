Машину главы МВД Южной Осетии обстреляли в Цхинвале

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Фото: depositphotos/Ivankmit
В Цхинвале неизвестные открыли огонь по машине главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение замминистра министерства внутренних дел республики Тарзана Кокойты.
Он рассказал, что обстрел произошел около 23:00 вблизи микрорайона Московский в северной части города.
"Из заброшенного дома была обстреляна машина министра из пистолета. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя", – заявил Кокойты.
В результате случившегося никто не пострадал.
В городе был объявлен план "Перехват". На данный момент задержать преступников не удалось.
Ранее президент США Дональд Трамп резко прервал пресс-конференцию после сообщения о стрельбе у Белого дома. Американский лидер покинул помещение в сопровождении охраны.
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