Погибший проректор Таможенной академии не имел запрещенных предметов в СИЗО

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Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Подмосковья Сергей Леонов заявил, что у покончившего с собой в СИЗО проректора Российской таможенной академии Залима Керефова не было в камере запрещенных предметов. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы посетили СИЗО-1 в Ногинске, где и произошла трагедия. По нашим данным, покойный Керефов не имел при себе запрещенных предметов, у него только были бритвенные принадлежности, разрешенные правилами распорядка", – заявил Леонов.

По словам председателя ОНК Подмосковья, сотрудники СИЗО, обнаружив факт ЧП, действовали в рамках должностной инструкции. На момент происшествия Керефов содержался в одиночной карантинной камере.

7 июля Люберецкий суд Подмосковья по ходатайству следствия арестовал Керефова по делу о сбыте наркотиков до 5 сентября. Его обвинили в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. По данной статье проректору грозило до 20 лет лишения свободы.

18 июля стало известно, что мужчина совершил самоубийство в СИЗО. В связи с чрезвычайным происшествием Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.