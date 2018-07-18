ФПК начала проверку после отравления детей в поезде Москва – Кисловодск

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Федеральная пассажирская компания начала проверку после пищевого отравления более 50 детей в поезде Москва – Кисловодск, сообщает Агентство "Москва".

15 июля группа детей из 300 человек отправилась в поезде № 144 Москва – Кисловодск по маршруту Рязань – Ростов-на-Дону. Некоторые из них пожаловались на недомогании. На станции Россошь их осмотрели медработники, которые оценили состояние пассажиров как удовлетворительное. Одного ребенка госпитализировали.

Проверку также организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Следствие возбудило уголовное дело по факту массового пищевого отравления детей.