Российская военная база проводит разбирательство из-за стрельбы в армянском селе

18 июля, 15:59
Фото: AP/Thanassis Stavrakis
102-я российская военная база в Армении проводит разбирательство из-за происшествия в селе Паник Ширакской области на севере республики. Об этом сообщил заместитель командира базы по работе с личным составом Алексей Полюхович, передает РИА Новости.
По этому вопросу достигнуто взаимопонимание, о результатах разбирательства позже сообщит пресс-служба, сказал Полюхович после встречи с руководством Ширакской области.
Губернатор области Карен Саруханян, в свою очередь, заявил, что российские военные извинились за инцидент.
По его словам, в отношении виновных проводится служебное расследование и их обязательно привлекут к ответственности.
Ранее сообщалось, что на территории села прошли учения со стрельбой холостыми патронами. Местных жителей об учениях заранее не предупредили.
Село находится рядом с полигоном военной базы РФ "Алагяз". База несет боевое дежурство в рамках ПВО стран СНГ.
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