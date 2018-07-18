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Происшествия

18 июля, 15:59

Российская военная база проводит разбирательство из-за стрельбы в армянском селе

происшествия безопасность

Фото: AP/Thanassis Stavrakis

102-я российская военная база в Армении проводит разбирательство из-за происшествия в селе Паник Ширакской области на севере республики. Об этом сообщил заместитель командира базы по работе с личным составом Алексей Полюхович, передает РИА Новости.

По этому вопросу достигнуто взаимопонимание, о результатах разбирательства позже сообщит пресс-служба, сказал Полюхович после встречи с руководством Ширакской области.

Губернатор области Карен Саруханян, в свою очередь, заявил, что российские военные извинились за инцидент.

По его словам, в отношении виновных проводится служебное расследование и их обязательно привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что на территории села прошли учения со стрельбой холостыми патронами. Местных жителей об учениях заранее не предупредили.

Село находится рядом с полигоном военной базы РФ "Алагяз". База несет боевое дежурство в рамках ПВО стран СНГ.

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