После конфликта со скорой и полицией на востоке Москвы задержали мужчину

18 июля, 06:27
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
На востоке Москвы задержан мужчина, оскорблявший медиков и сотрудников полиции, передает Агентство "Москва".
Как сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах, вечером 16 июля поступила информация о том, что в районе дома №33 на 3-ей Парковой улице мужчина хулиганит и оскорбляет наряд скорой помощи.
На замечания прибывших сотрудников полиции 42-летний гражданин отреагировал агрессивно, начав оскорблять их тоже. За происходящим наблюдал малолетний ребенок дебошира.
Было принято решение доставить мужчину и его сына в отдел полиции. При попытке задержания хулиган оказал активное сопротивление. Стражи порядка смогли обезвредить нарушителя, надев на него наручники.
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