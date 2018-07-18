После конфликта со скорой и полицией на востоке Москвы задержали мужчину

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На востоке Москвы задержан мужчина, оскорблявший медиков и сотрудников полиции, передает Агентство "Москва".

Как сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах, вечером 16 июля поступила информация о том, что в районе дома №33 на 3-ей Парковой улице мужчина хулиганит и оскорбляет наряд скорой помощи.

На замечания прибывших сотрудников полиции 42-летний гражданин отреагировал агрессивно, начав оскорблять их тоже. За происходящим наблюдал малолетний ребенок дебошира.

Было принято решение доставить мужчину и его сына в отдел полиции. При попытке задержания хулиган оказал активное сопротивление. Стражи порядка смогли обезвредить нарушителя, надев на него наручники.