Частная гостиница загорелась в Серпухове – источник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Серпухове загорелась крыша частной гостиницы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, в результате ЧП эвакуированы шесть человек.

"По улице Садовой, дом 13Б горит крыша частной гостиницы "Руссо туристо". До прибытия пожарных здание покинули шесть человек", – отметил собеседник.

Ранее в Некрасовке вспыхнул пожар на металлобазе. Площадь возгорания составляла 120 квадратных метров. На месте ЧП работали пожарные подразделения. Информация о пострадавших пока не поступала.