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Происшествия

15:11

В Пензенской области задержали подростка по подозрению в убийстве 15-летней школьницы

происшествия криминал регионы

Фото: СК РФ

В поселке Мокшан Пензенской области задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, после прогулки компании молодых людей учащийся профессионального колледжа пошел провожать восьмиклассницу домой. Между ними возник конфликт, в результате молодой человек нанес девочке сильные травмы. Позднее она умерла.

В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее квартиросъемщик убил женщину и ранил ножом собственника на севере Москвы. Инцидент произошел в доме 5, строении 2, на Ленинградском проекте. Там пенсионер сдавал в аренду несколько комнат.

Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

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