Суд приговорил к срокам от шести до 13 лет колонии трех участников "Артподготовки"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от шести до 13 лет лишения свободы троих членов запрещенного в РФ экстремистского движения "Артподготовка". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Назначить наказание Андрею Толкачеву в виде 13 лет колонии строгого режима, Юрию Корному – 10 лет колонии строгого режима, Андрею Кепте – шести лет колонии строгого режима", – огласил приговор судья.

Деятельность ячейки запрещенного в России движения "Артподготовка" была пресечена осенью 2017 года. По версии следствия, фигуранты дела планировали при помощи "коктейлей Молотова" совершить поджог зданий органов государственной власти. При обыске у подсудимых изъяли 13 бутылок с зажигательной смесью.

Кроме того, в ноябре 2017 года они планировали вывести из строя опоры и линии электропередачи, а также разместить на станциях метро муляжи самодельных взрывных устройств.

В октябре 2017 года суд в Красноярске удовлетворил иск краевой прокуратуры и признал экстремистским созданное на основе YouTube-канала гражданином РФ Вячеславом Мальцевым незарегистрированное движение "Артподготовка". Мужчина обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

