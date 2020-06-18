Против пауэрлифтера Джуса возбуждено уголовное дело о контрабанде стероидов

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Пауэрлифтера Дмитрия Джуса задержали в Москве за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что 24-летний спортсмен не позже февраля прошлого года купил в Сети у лица, находящегося в Белоруссии, 100 таблеток препарата Turanabol-10 и 101 таблетку с маркировкой Turanabol Tablets.

При этом в ходе следственных действий установлено, что данные препараты содержали сильнодействующие вещества и они были стероидами. "Джус договорился о пересылке этих препаратов ему по почте посредством международного отправления. Он понимал, что таким образом анаболики будут скрыты от пограничного контроля", – поделился источник.

Джус пришел в почтовое отделение на улице Паустовского в Москве, заполнил извещение и предъявил документы на свое имя. Сразу после получения конверта его задержали полицейские, говорится в сообщении.

Уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ было возбуждено 17 июня. Стероиды у спортсмена изъяли. Джусу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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