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15:57

В музее бизнесмена Давида Якобашвили проводят обыски

происшествия

15:57

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бизнесмен Давид Якобашвили, владелец музея частных коллекций "Собрание", уже месяц находится в одной из стран Европы.

"Я знаю точно, что его нет в России. Уже месяц он в Европе где-то", – цитирует ТАСС главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Сам бизнесмен подтвердил журналистам данные, что сейчас находится на форуме в Женеве.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что в музее "Собрание" на Солянке идет обыск. По словам источников, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи.

"Да, я знаю (об обысках. – Прим. ред.), но пока комментировать ничего не могу. Пока мы не можем никаких комментариев давать, так как я должен с адвокатами посоветоваться ", – сказал журналистам Якобашвили.

На сайте музея "Собрание" говорится, что это одна из крупнейших частных коллекций мирового культурного значения, художественный фонд насчитывает порядка 20 тысяч экспонатов. Основа коллекции – самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости, в том числе музыкальные шкатулки, органы, оркестрионы, шарманки, механические пианино и рояли, граммофоны и фонографы, аккордеоны, часы и автоматоны.

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